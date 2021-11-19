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【大行點睇】明年規模經濟效應料顯現 滙豐預計比亞迪股價可升一半？

股樓投資 20:01 2021/11/19

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滙豐發表報告，指比亞迪 （01211） 第三季盈利遜該行預期，主要由於電池原材料成本上升，影響公司毛利表現，不過指公司新能源車銷量在10月創新高，預計明年將推出多款新車推動銷量，規模經濟有望在2022年開始出現。

延伸閱讀    彭博「下一隻恒大」內房名單 見【下一頁

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該行上調公司2021年至2023年收入預測，主要受惠於新能源汽車的銷售前景，不過考慮電池成本增加，該行下調公司毛利率預測，但隨著時間過去，規模經濟及產品組合改善將提高毛利率。

滙豐維持公司「買入」評級，目標價由382元升至455元。

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撰文 : 謝克迪, CFA

汽車 新能源 比亞迪股份（01211） 經濟 銷售 買入

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