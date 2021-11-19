【保暖產品】小心低溫燙傷 想安全保暖產品？消委會提出4大注意事項

不經不覺又已經踏左入冬天，暖墊、暖包、暖爐等都是港人常用的保暖產品，不少人以為暖墊只有數小時效用，熱力有限，因而忽略了這些發熱用品的潛在危機，有見及此，消費者委員會提出4大注意事項，希望可以幫助避大家開安全陷阱。

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1.化學暖墊慎防溫度過高

不用預先加熱的化學發熱暖墊和暖包，不論在室內室外均可以使用，十分方便。但根據消委會的調查，曾發現有化學暖墊聲稱最高竟可達87℃高溫，亦有多個樣本聲稱的平均溫度高達50℃，更有產品聲稱可維持50℃達20小時。因此，用家在使用時應避免皮膚與暖墊直接接觸，除非另有說明，否則在使用有黏貼功能的暖墊時，應貼在內衣外側或外衣內側。補充裝則應配合隔熱布袋或膠盒使用，以免灼傷。

2. 小心不知情下被灼傷

一但皮膚與高達54℃的物件接觸30分鐘或以上，即可能對皮膚造成深層燙傷。即使暖墊的溫度只是較正常體溫稍高一點（例如43℃），如果長時間（例如8小時或以上）緊貼皮膚的同一位置，也有可能在無痛的情況下引致灼傷，甚至對皮膚深層造成傷害，醫學上稱之為「第三度燙傷」。因此，在睡覺、酒醉或神智不清時應儘量避免使用暖墊或暖袋，亦不宜在蓋著電毯時、或在電爐前同時使用，以免溫度增加至可引致灼傷的程度。而一些敏感度較低的部位，例如足踝，亦不宜長時間貼近熱力。

3. 發熱暖墊非人人適用

幼童、長者、殘障人士、脊髓病者、正接受藥物治療（如服食或注射止痛藥或安眠藥）、糖尿病患者等人士對熱力的敏感度較低，以上人士均不宜使用發熱暖墊，如有必要，應先以肩膀或手肘位置測試溫度，又或是向他人尋求協助，最好在看管下才使用，以防因使用不當而對皮膚造成傷害。

4. 提防高危電極式電暖袋

一些小舖或街頭攤檔出售的電極式電暖袋，這種電暖袋看似方便易用。但其實深藏危機，它們有可能不符合有關標準的安全要求，產品的用料單薄，耐熱能力不足，導致破裂然後流出高溫溶液，燙傷使用者。而由於產品的導電溶液與帶電的電極直接接觸，一但溶液意外漏出，便有可能會令用者觸電。 因此當加熱時電暖包出現發脹，顯示電暖包已經損壞，應立即拔出電源停止加熱，待冷卻後刺破暖包並棄掉。

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記者：鄭日棱