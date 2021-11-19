【90後財務自由人@iM網欄】業績是比預期好！領展深度分析

筆者第一隻買入的股票是領展（00823），直至2020年疫情 期間，升到大約80元時才沽出，賺到以倍計的回報。 為甚麼第一次買股票便有回報？ 原因是我父親當時極力推薦買入領展，他也透過投資領展， 大大加快達致財務自由的速度。

過去18個月，領展可以說是被市場冷落，然而上周出了業績後， 筆者認為有幾點值得留意，亦重新買入。表面看， 領展的派息有按年增長12.7%，因此市場大部分分析都說， 領展的業績是比預期好，然而筆者在這篇文章， 希望有更有深度的分析。

領展收購海外物業

首先，領展的增長故事與過往大有不同， 這一點是投資者必需要認識的。 以往領展主要依靠不斷翻新及增值原本屬於政府的屋邨商場， 從而增加資產價值，帶動股價大幅上升。在高峰期的2016年， 進行中的資產升值項目高達12個。然而，新一份中期業績報告指， 進行中的資產升值項目只得3個，2個位於香港，1個位於內地。 管理層明確表明，未來希望透過「增值型」及「機會性」投資、 收購有潛力的物業翻新及增值，為公司帶來增長。而且， 管理層亦表明，未來會在海外繼續物色機會， 包括日本及新加坡等等，相信香港的業務佔比會進一步減少。然而， 這個策略的風險必定比過往高，更加考驗管理層的投資眼光。 萬一投資判斷錯誤，便會對公司造成負面影響。

如果從資產價值來看，領展香港物業價值仍然佔80%，內地佔大約 16%，英國及澳洲佔大約4%。究竟香港部份營運情況如何？ 可以看3個數據：一、每戶零售銷售額。二、續租租金調整率。三、 租金佔銷售比率。

領展每戶零售銷售額錄得8.9%按年升幅， 對比其他收租股表現相當不錯，但比起全盛時期卻有所不及。另外， 續租租金調整率錄得3.4%，遠遠不及全盛時期20%的高水平。 租金佔銷售比例則比較理想，維持在13%的水平， 反映租戶租用領展的物業，仍然有利可圖。

由此可見，本地的業務很大可能已經由高速增長變為平穩增長。 未來幾年，要做到管理層的高單位數派息增長目標， 很視乎收購能否做到預期的升值效果。過去半年，領展分別收購3個 澳洲零售物業，2個內地零售物業，以及投資1個位於大灣區的物流 資產，收購步伐比以往進取。筆者相信， 管理層留意到疫情令不少物業估值偏低， 認為是出手買平貨的好時機，希望買入之後， 隨着經濟復甦以及自身的增值項目，獲取高增長。過往領展的收購， 筆者認為效果都算是理想，反映管理層的實力不俗。例如， 內地的投資錄得15%的收入增長，零售的租金調整率亦達至12. 1%。因此，對於領展的收購及未來增長仍是偏向樂觀。

估值上，如果以股價71.5元 計算，預期息率有4.36厘，如果跟過往比較，估值算是便宜。 然而考慮到增長模式的改變以及風險的增加，筆者認為， 現在估值只能說是合理。作為平穩增長及收息用途， 筆者相信領展是一個好選擇，但是如果希望做到短期內倍升回報， 領展就未必是合適的選擇。

作者_Ryan（陳懷恩）簡介： 90後，2013 年創業，現與太太創立及營運數盤生意，每項都已經有較穩定的利潤；過去數年，亦將累積到的盈利，進行有系統的股票投資，有幸達至30 歲前財務自由。現在除了營運生意外，最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光，分析上市企業，挑選及投資優質股票。另外亦在「30歲財務自由」YouTube 頻道免費分享投資知識。

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