【山地悠遊人生@iM網欄】蔬菜之皇-朝鮮薊(上）



法國友人很想念她母親煮的菜，問她最喜歡什麼菜色，她說朝鮮薊（Artichoke），別名菊薊、菜薊、洋薊，雖然名字聽上去跟北韓一樣，但絕無瓜葛。原產於地中海沿岸，是一種菊科菜薊屬植物，它的花可以食用，新鮮的朝鮮薊嚼起來有淡淡的清香，較綿綿很清甜，口感有點像菱角。在歐洲可受歡迎了，春天是盛產期，1-3月在歐洲菜市場上可以看到成座山的朝鮮薊，是珍貴的食材，有著「蔬菜之皇」、「蔬菜中的貴族」的美譽。



朝鮮薊含豐富營養，且具醫療價值，能促進膽汁分泌、幫助消化、預防脂肪消化失調、保護肝臟、促進肝臟復原的能力、減少有毒物質、具抗氧化功能，能中和自由基、防止肝臟受到自由基傷害、降低動脈硬化及血栓形成、抑制和消耗肝臟中膽固醇的合成，是個養肝、護腸、解毒的好食材，被大藥廠製成護肝產品。它含豐富的維生素，能提高腸蠕動、預防便秘、最厲害的是吃完之後有飽足感，可說是減肥聖品。



這是朝鮮薊開花後的樣子。朝鮮薊可預防血壓和血糖控制，降低膽固醇。



朝鮮薊是歐洲菜色常會出現的蔬菜，在希臘、法國、義大利、西班牙料理中作為蔬菜食用；因獨特的美味及營養價值，吃法相差很大，烹調方式挺多的，最簡單的是整顆水煮，或是整顆燒烤，釀製，也可炒，做沙拉也挺常見的。球狀的朝鮮薊長得像沒開花的蓮花，主要種植在以法國為主的歐洲國家，其實中國也有，而且有50多種，層層包疊著綠色葉瓣，其實是它的花蕾，較大的重600g，苞片和花托可食用。我們東方人很少吃，甚至沒聽過，就算吃過，大部分也是罐頭。罐頭的醃製的朝鮮薊，酸味太重。



罐頭的吃法和新鮮的球形朝鮮薊不太一樣，有水漬與橄欖油漬兩種風味。

個人喜歡油漬醃漬朝鮮薊多一些。罐頭製品則通常是使用迷你朝鮮薊，是小又嫩的朝鮮薊花苞。



在西班牙tapas 裡最常見的是香炸朝鮮薊，它的做法是切成薄片，用炸的，吃起來香香酥酥的。





即使花苞能長得很大一顆，可食用的部位卻不多，雖然看起來有點讓人無從下手，處理起來也相當麻煩，歐洲大部分餐廳只供應內部白色的「心」的部分。下周講解吃法。但千萬別退縮而錯過這神奇食品。

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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