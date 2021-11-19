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【有相睇】鍾情單位廳房同向享全海景　外區客1,230萬入市日出康城LP6

股樓投資 20:52 2021/11/19

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最近將軍澳區交投及樓價皆節節向上，其中日出康城間隔實用、海景單位又多，選擇更是備受追捧。美聯物業林振聲表示，有外區客鍾情日出康城LP6海景單位，購入項目3房戶，成交價1,230萬元。

    點擊圖片放大
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上述成交單位為LP6 1座高層E室，實用面積644平方呎，屬3房間隔，佈局企理，望優質海景，吸引外區換樓客承接自用，據悉，單位原叫價1,260萬元，議價後調減至1,230萬元成交，減幅約2.4%，折合實用呎價約19,099元。從代理提供的單位相可見，單位廳房皆可享開揚全海景，內櫳亦保養得宜，裝潢、梗廚設備乾淨企理。

資料顯示，原業主於2018年9月以約1,075.5萬元購得，是次轉手帳面獲利約154.5萬元，升值約14%。

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撰文 : 謝昕蕎

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