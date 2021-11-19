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【新股IPO】商湯科技已通過上市聆訊 集資最少78億元

股樓投資 19:56 2021/11/19

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消息指，人工智能企業商湯科技（SenseTime）已成功通過上市聆訊，並已跟中國監管當局討論來港上市計劃，不過對於有關傳聞，商湯科技回應指，對此不予置評。商湯科技來港上市已傳了多時，稍早前有指商湯最快今年底上市，集資約10億至20億美元。中金、海通及滙豐為聯席保薦人。

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商湯科技已於今年8月底提交上市申請，截至今年6月底公司收入達16.52億元人民幣，按年增91.8%；經調整EBITDA虧損收窄至5.8億元，上年同期蝕逾10億元。股權架構顯示，阿里巴巴（09988）旗下淘寶中國持有商湯7.59%股權，軟銀SVF Sense持股14.88%，另外春華資本、中金、富達基金等為商湯股東。

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商湯2014年於香港成立，其創始團隊源自香港中文大學多媒體實驗室。其全球總部設在香港、中國總部則在上海，業務絕大部分來自內地。以去年收入計，商湯科技是亞洲最大的人工智能軟件公司。截至6月底，商湯科技收入錄得16.5億元人民幣，按年增長92%；經調整虧損淨額為7.26億元人民幣，按年收窄34%。

同場加映：【iM會客室】季績後新經濟股探底？ 物流消費股靠穩可追？

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記者：張以正

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