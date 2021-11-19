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【5G應用】HKT夥1010　推「智慧工地」創新應用

科技 19:37 2021/11/19

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HKT與1O1O在今（19日）聯同行業合作夥伴，向傳媒展示其智慧工地創新應用，透過5G和固網混合連接（Hybrid Connectivity）研發如智能頭盔等相關科技，幫助加速工地數碼化。

2021年施政報告中，政府通過資助計劃提供財政誘因，鼓勵業界推動5G發展。HKT與1O1O在今（19日）聯同行業合作夥伴，向傳媒展示其智慧工地創新應用，透過5G和固網混合連接（Hybrid Connectivity）研發如智能頭盔等相關科技，幫助加速工地數碼化。

【數碼轉型】中信國際電訊夥應科院　延伸技術助企業數碼轉型

【疫市營商】看準「全渠道銷售」商機　港企研雲端方案解市場痛點

據悉，當中包括人工智能(AI)、物聯網(IoT)和機器人(Robotics)等創新科技方案，助提升了工地效能，為建築界提升工地安全、項目實時管理及加強應用與建築信息模擬。

當中包括：

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舉例指，其智能頭盔除了可透過實時定位，提供工人考勤記錄外，還配有傳感器可探測工人的位置，體溫及心跳數據。

當工人跌倒發生意外時，會立即傳送信息通知管理人員。同時還可以結合危險區域警告系統使用，為提供工人實時預警，有助保障工人的健康和安全，並加強管理效率。

另有輔助機械人，可代替工人進行一些較危險的工作，如隧道建築初期的進度監控以及實地檢查。

據悉，其機械人的有效負載可達20kg，可代替工人拿工具走樓梯，讓工地檢測及監控更加高效。

【機械人】解決人手荒　日本FamilyMart利用AI機械人為飲品補貨

記者：黃顯晴

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