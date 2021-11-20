【玄人‧峰語@iM網欄】找出陰陽屬性，才可發揮所長

上期跟大家提過 ，要學好子平八字， 首先要還原基本步搞好陰陽本質，如果搞不好， 對於批算八字結果可以是「差之毫釐、謬之千里」。 陽的象徵是男性、剛猛、活力、好動； 而陰的象徵是女性、溫柔、 靜態、綿長，由於兩者本質上的分別，如果要它們各自有最好的發展 ，客觀條件便有不同的要求了。

我曾經說過八字學是一套「自私」的學說， 意思是我們要看自己的日元(即出生日的天干)， 然後再看四柱中其他的天干、地支五行，對自己日元是否最有利。由 於陰陽本質上的不同，所以同是屬火的日元，所要求的客觀條件便是 不一樣。舉例而言， 當一根木頭遇到一堆猛火時，便會一點即燃燒， 但當一根木頭遇到蠟燭的火 ，原則上是燃點不著的，於是我們便需要斧頭將木頭劈碎才可以燃燒 。又例如一顆參天巨木要穩陣地屹立於大地之上，一定要有強勁的根 去抓實泥土，否則便會東歪西斜。反之、一條陰柔的蔓藤 、它只要簡單的水便可以養活，即使是沒有強根抓著泥土， 它也能順著客觀環境而生長。從上述兩個例子可見，五行有相同的屬 性同，但它們需要最有利的客觀條件卻是完全可以不一樣的，這也回 應了我為何說要學好八字除了了解五行外， 五行背後的陰陽特性才是重中之重。

由於陽的特性是剛陽、戰鬥、好動， 因此最有利的客觀條件是需要有不斷的能源輸送， 所以屬於陽日元的人追求都是以旺為主，而且需要有地支的強根去支 持。子平八字的學理上天干屬於果實、支葉，地支屬於根部，如果要 有美好的枝葉及果實，必須有強根去輸送營養，因此如果屬於陽日元 的人，首要條件是需要地枝通氣通根去輸送能源，否則即使格局有多 美好，都會會大打折扣。反觀陰日元本身是屬於柔弱、靜態 ，因此所需的客觀條件不用那麼強、 即使沒有根也可以順應客觀條件生長、身弱也沒有大問題。

所以如果從格局上去判斷，一個陰日元的擁有「食傷生財格」， 會比陽日元擁有同一格局，會有更高一個檔次，原因是食傷生財才格 的本質是要洩弱日元去生旺財局、由於陰日元天生不怕洩弱、 所以大凡洩弱是的格局、陰日元只是順應本質而行、 發揮能力比陽日元為佳。反之 如果是「食神制殺格」 或「財滋弱殺格」， 此等屬於戰鬥格局，屬陽日元的人面對時會較勝一籌， 因為陽的物質天生是好動、好戰，而這兩種格局都是以鬥爭為主、 由於順應讓日元的本質，陽日元會發揮得更好。

因此，學八字要入大雅之堂，不是純講求身強弱，而是要拆局， 但當進入拆格局的境界時，我們又要懂得細分裏面的評分基準， 背後就是要基建於陰陽日元與客觀條件的配合了。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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