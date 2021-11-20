【玄人‧峰語@iM網欄】找出陰陽屬性，才可發揮所長

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【長和系】長建子公司傳洽購 荷蘭垃圾發電商 AEB
上期跟大家提過 ，要學好子平八字， 首先要還原基本步搞好陰陽本質，如果搞不好， 對於批算八字結果可以是「差之毫釐、謬之千里」。 陽的象徵是男性、剛猛、活力、好動； 而陰的象徵是女性、溫柔、 靜態、綿長，由於兩者本質上的分別，如果要它們各自有最好的發展
我曾經說過八字學是一套「自私」的學說， 意思是我們要看自己的日元(即出生日的天干)，
由於陽的特性是剛陽、戰鬥、好動， 因此最有利的客觀條件是需要有不斷的能源輸送， 所以屬於陽日元的人追求都是以旺為主，而且需要有地支的強根去支
所以如果從格局上去判斷，一個陰日元的擁有「食傷生財格」， 會比陽日元擁有同一格局，會有更高一個檔次，原因是食傷生財才格
因此，學八字要入大雅之堂，不是純講求身強弱，而是要拆局， 但當進入拆格局的境界時，我們又要懂得細分裏面的評分基準，
作者_奇峰簡介：
羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。
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撰文 : 羅奇峰
欄名 : 玄人‧峰語