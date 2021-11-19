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【消費熱話】麥當勞全新The Signature Collection系列 期間限定「三重芝士安格斯」隆重登場

理財智慧 19:23 2021/11/19

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麥當勞The Signature Collection系列自推出以來一直大受歡迎，而安格斯牛肉漢堡更是收獲了不少忠實粉絲。有見及此，在本月22日，麥當勞將會推出全新的「三重芝士安格斯」，聯同全新的「意式田園蔬菜批」和「紅茶花伝®椰果橙茶」，以及經典回歸的「焦糖燉蛋味麥旋風」，勢要帶來一場美食盛宴，另外，麥當勞App更為您送上The Signature Collection 系列優惠，讓您一嘟嚐盡各款優質漢堡！

【消費熱話】ELEMENTS圓方推「聖誕多重購物賞」可獲購物回贈200%下一頁

全新安格斯牛肉漢堡選用130g* 100%安格斯牛肉製成，搭配三款不同滋味的芝士，包括外脆內軟芝士條、軟滑香濃切片白芝士和幼滑白芝士醬，勢要呈現全新「芝」味。除此之外，全新鹹味的「意式田園蔬菜批」以酥脆外層包裹多種不同蔬菜包括洋蔥、甘筍、西蘭花及粟米，加上香濃蕃茄醬和芝士，酸甜可口的味道作為開胃前菜就最適合不過！而經典回歸的「焦糖燉蛋味麥旋風」呈獻傳統法式焦糖燉蛋口味，配合Oreo曲奇碎，帶給您甜蜜脆脆享受！全新的「紅茶花伝®椰果橙茶」則以香濃橙香茶味搭配滋味椰果，清甜可口，為這場盛宴劃上完美句號！另外，麥麥加推系列亦將繼續提供「忌廉蘑菇粟米湯」，為大家帶來冬日暖意。

自11月22日起，麥當勞App用戶可憑電子優惠券購買三重芝士安格斯或蘑菇安格斯超值套餐，即享減$3優惠，同時，麥當勞App用戶亦可以優惠價$51尊享「[一人盛宴]三重芝士安格斯四道菜」優惠，一次過品嚐三重芝士安格斯、中薯條、中汽水及意式田園蔬菜批，還可升級加配窩心甜品焦糖燉蛋味麥旋風；憑電子優惠券亦可以優惠價$34購買芝士安格斯超值套餐。

【消費熱話】逾萬件好物低至1折 一田購物優惠日11月24日震撼登場【下一頁

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記者：鄭日棱

美食 甜品 汽水 漢堡 香港 麥當勞

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