【宏觀術數@iM網欄】有咩要注意？ 辛丑年的最後日蝕

上文談明年壬寅年玄空風水佈局時，提及11月19日為月蝕，在擇吉修造風水是大事勿用的。而這次月偏蝕是今年最後一次月蝕，再下次將會是明年的5月16日月全蝕外，也是21世紀最長的月蝕，歷時差不多3個半小時。從天文學可知道，月蝕現象是由於地球、月亮和太陽三個天體幾乎處於同一直線上，月球進入了地球陰影內陽光受遮擋所產生。故此月蝕都會發生於月圓（農曆十五左右）的日子，而鄰近日子也大多會發生日蝕，而日蝕則會發生於朔日（初一左右）。《說文解字》便說「日食則朔，月食則望」。因此接著12月4日（農曆十一月初一）朔日便恰好值日全蝕。

▲ 今年12月4日日蝕的示意圖

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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日、月蝕日期上容易相鄰近外，其在天星世局預測上都被受重視的。星占上日、月蝕以能觀望到的地區較受影響。今次月蝕全球大部份地區都能看到，12月初的日蝕則集中於福克蘭群島及南極洲地區，身處遠方的香港看著「食花生」以外，又有否值得留意？

提起福克蘭群島港人容易回憶起1982年阿根廷和英國的軍事衝突。筆者於去年曾分析12月份出現阿根廷地區的日蝕，兩者之間似乎自有玄機，未來一段時間實在得留意英國和南美洲，特別阿根廷的雙邊關係。同時涉及南美洲地區的經濟政局，也較易發生問題。從天星紀錄1982年便曾出現覆蓋南極洲及82月1月智利的日蝕，而下次日蝕正好於明年4月在覆蓋智利地區，似乎南美洲明年一段時間恐較多事故及政治動盪。

傳統星占學對日蝕的「應期」（發生徵驗時間）亦有簡略原則去預計，是以日、月位置在可觀望地區的子午線和東升西降點來判定。這次日蝕由於在南極洲緯度較特別，綜合來也可斷為發生後的4-8個月間較為明顯，也即是明年4月至年中的時間，除對政局及政要不利外，並且易有瘟疫病歷或涉及牛、馬畜牧對的損失，可以加以留意。同時，火星和歲星相刑，地區也易產生衝突。

從遙遠的南美洲把焦點回到香江，剛過去的超長月蝕星盤中，最值得留意重點為火星位於勞動宮直接衝激主管福利救濟宮位的天王星，兩顆行星都帶有衝激改變的原力，彼此加強應人民生計及勞資關係易主再被激發，適宜加以緩解，否則對本身已歷經疫情難言恢復的經濟雪上加霜。恰巧月蝕當日為辛丑年的己月辛未日，流年及流日重覆文昌化忌，月份文曲化忌，丑未地支相沖，不考慮星占也似非吉兆。整個組合均主容易文書、通訊、網絡問題，影響交易、溝通易生誤會，對虛擬貨幣及電子交易均會帶來壞影響及易招損失。

此外，香港月蝕星盤土星會合天頂位置，配合其他組合，對未來兩三個月的經濟和投資環境帶來負面影響，可能受到某些政策或監管而帶來不利。

▲ 月亮交點圖