【ESG】習特會確認減碳 花旗指有利ESG投資前景

▲ 中美擬就減碳等環保問題加強合作，花旗指有利ESG的投資前景。

習特會就多項棘手問題暫乏寸進，但中美兩國卻對致力改善環保議題有共識，大行花旗料有利ESG（環境、社會及管冶）基金等金融產品，料全球各國長遠將斥逾1千萬億港元，促進綠色發展。而今年首季，環球ESG股票基金的總額已近20萬億港元，相信未來20年續有增長空間，成為勢不可擋的大趨勢。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，不論是早前的聯合國世界氣候峰會（COP26），還是中美元首視像會議，中美兩國均確認未來將於環境保護及減少碳排放方面加強合作，有利於綠色行業投資。

陳正犖認為，主要經濟體目標在2050至2060年實現淨零排放，但此目標充滿挑戰，料在可再生能源、電氣化、效率和基礎設施方面，或需要投資大約131萬億美元（約1,021萬億港元），綠色發展有望成為投資界中勢不可擋的大趨勢，可能持續20年或更長時間。

ESG投資大氣候 香港可扮演什麼角色？【下一頁】

談及ESG投資，陳正犖表示，支持可持續發展人士，在投資時宜考慮公司在環境、社會、以及企業管治方面的戰略，以至相關業務和成果。而過去幾年綠色金融產品的吸引力漸增。

但陳正犖提醒，目前市場偶爾仍會出現不確定性和波動，惟與大市相比，ESG得分較高的股票，波動性應該較小。從更長線看，全球股票中，ESG基金管理的資產總值（AUM）從2011年的0.4萬億美元，增長到2018年的逾1萬億美元，並且在過去兩年急升逾倍，至2021年第一季達到2.5萬億美元（或近20萬億港元），而流入ESG的資金也在加速。

陳正犖補充，開始看到ESG評級與投資者持貨比重、以及投資回報之間的相關性增加。愈來愈廣泛的機構投資者，獲投資授權時需要考慮ESG因素，他們將愈來愈難以解釋在ESG方面不合規、又或表現不佳的公司，在組合中的合理性，這或進一步帶動資金流入ESG領域。

至於香港目前的零售互惠基金，愈來愈多ESG主題，投資者更容易捕捉綠色大趨勢，而散戶涉足股票時，亦可多留意公司的ESG政策及評分。

相關新聞：【ESG】財庫局陳浩濂：ESG、綠色金融將成資金流入低碳經濟關鍵 香港擁完整綠色融資生態圈

【ESG】月供ESG基金 有銀行豁免首半年認購費

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源