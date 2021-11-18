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【身體健康】美國研究指老婦若常獨自吃飯 患心血管疾病風險高2.58倍

理財智慧 16:07 2021/11/18

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據《北美更年期協會（NAMS）》日前發表的一項新研究指出，老年婦女（65歲或以上）若經常一個人吃飯，會增加罹患心血管疾病的風險，患心絞痛的可能性是平常人的 2.58 倍。受到疫情、家庭結構改變，愈來愈多人獨自吃飯，健康問題也隨之而來。

NAMS醫學主任法比翁（Dr. Stephanie Faubion）指出，單獨進食的頻率愈高，腹部肥胖和血壓升高的風險愈高，因為單獨吃飯時，往往會吃得更快，容易導致體重、腰圍、血壓和血脂上升，連帶增加代謝症候群和心血管疾病的風險。鑑於女性比男性長壽，老年婦女可參與和建立有意義的活動，不僅可以改善他營養，還可以改善整體健康狀況。

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責任編輯：龍紀瑩

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