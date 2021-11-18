【電商物流】物流旺季商家如何部署？ FreightAmigo推智能比較節省物流成本

近年營商新趨勢必定是將業務數碼化，加上新冠肺炎疫情，造就電子商務急速發展。一站式供應鏈金融平台及貨運物流格價平台FreightAmigo透露，在物流旺季，商家節省物流成本必須有策略，例如了解附加費、運用智能比較、物流部署前膽等等。

策略一、了解附加費

然而，電子商務的強勁增長，但貨運成本持續高企。FreightAmigo透露數據指，幾大快遞服務供應商漲價幅度近十年來最大，亦有報導指有龍頭快遞公司早在疫情期間，對大包裹等物品已經增加了一系列附加費和更高的費用，包括假日購物季的附加費，如向每個包裹收取1.15美元至6.15美元的費用。

策略二、運用智能比較

商家要發展電子商務的同時，亦掙扎於成本的控制，有見本年度購物高峰期經已展開（雙11、Thanksgiving、雙12、聖誕等），FreightAmigo表示，作為貨運物流格價平台，他們提供的智能比較能精簡運費搜尋流程，亦有助讓不少商家降低物流成本。

策略三、物流部署前膽

FreightAmigo分析指，海上運輸方面，最近全球缺櫃和港口塞港的問題持續， 缺櫃演變為缺船，缺船問題嚴重，使船舶租金持續上漲。而空運方面，海運運費昂貴和等待時間過長，使得越來越多的公司選擇空運模式，令空運的價格也被不斷推高。疫情為全球物流帶來巨大壓力，情況預計會維續到2022年中後期．FreightAmigo表示，面對海運空運問題，中小企物流部署宜著重於如何保持貨運安排彈性，以及利用可視化貨運數據。

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責任編輯：龍紀瑩