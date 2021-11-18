【消費熱話】ELEMENTS圓方推「聖誕多重購物賞」可獲購物回贈200%

聖誕節即將來臨，位於西九龍的商場ELEMENTS圓方推出「聖誕多重購物賞」，讓顧客為聖誕作好準備，盡情挑選禮物送贈摯愛！由即日起至2022年1月2日，顧客於場內消費滿1000港元即可享總值2000港元獎賞，購物回贈達200%。

另外，顧客消費滿指定金額，除可享高達3萬港元 ELEMENTS 圓方及商戶電子禮券外，更可參加聖誕大抽獎，有機會贏取全新名貴房車 BMW THE X5 一部，價值超過100萬港元。

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責任編輯：龍紀瑩