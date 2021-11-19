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【阿里巴巴 9988】 阿里巴巴績後遭大行唱淡 股價創香港上市以來最大跌幅

股樓投資 18:54 2021/11/19

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阿里巴巴（09988）季績遜預期，截至9月底至第二財季收入按年增長29%，達2,006.9億元人民幣，遜市場預期的2,061.73億元人民幣；經調整盈利按年下跌39%，達285.2億元人民幣，亦差過市場預期的317.7億元人民幣。阿里績後更降全年收入預測，遭多間大行下調目標價，股價今日（19日）沽壓沉重，以接近全日最低位收市，報139.3元，大跌10.7%。

【異動股】 多間大行看好歐舒丹收購美護理品牌 股價創歷史新高【見下頁

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阿里指，對當前宏觀經濟狀況及競爭環境，調整2022財政年度的總收入指引，預計2022財政年度的總收入增長為20%至23%，創上市以來最慢增速。

多間大行唱淡阿里前景，並下調其目標價。瑞信指，隨著宏觀經濟放緩、競爭加劇，以及對中小企補貼增加，而阿里收入及毛利率仍未回穩，新業務又處於投資期，均對股價構成壓力，因此維持阿里「跑贏大市」評級，但下調其目標價至176元。

同場加映﹕【iM Cafe】港股挑戰26000 染藍熱門股逐隻捉

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記者：郭秀慧

阿里巴巴－SW（09988） 遜於預期 異動股 港股 目標價 阿里巴巴

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