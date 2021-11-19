【阿里巴巴 9988】 阿里巴巴績後遭大行唱淡 股價創香港上市以來最大跌幅

阿里巴巴（09988）季績遜預期，截至9月底至第二財季收入按年增長29%，達2,006.9億元人民幣，遜市場預期的2,061.73億元人民幣；經調整盈利按年下跌39%，達285.2億元人民幣，亦差過市場預期的317.7億元人民幣。阿里績後更降全年收入預測，遭多間大行下調目標價，股價今日（19日）沽壓沉重，以接近全日最低位收市，報139.3元，大跌10.7%。

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阿里指，對當前宏觀經濟狀況及競爭環境，調整2022財政年度的總收入指引，預計2022財政年度的總收入增長為20%至23%，創上市以來最慢增速。

多間大行唱淡阿里前景，並下調其目標價。瑞信指，隨著宏觀經濟放緩、競爭加劇，以及對中小企補貼增加，而阿里收入及毛利率仍未回穩，新業務又處於投資期，均對股價構成壓力，因此維持阿里「跑贏大市」評級，但下調其目標價至176元。

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記者：郭秀慧