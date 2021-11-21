【Fujifilm】富士新「混合式相機」亮相　可影即影即有+連App印相（有片+多圖）

「即影即有」一直深受年輕人愛戴，攝影器材公司富士（Fujifilm）近年積極打入年輕人市場，不斷推出玩味新產品吸客。近日富士就將品牌經典的復古造型，應用在全新「混合式相機」Instax Mini Evo上，除了可拍攝即影即有相片外，用家亦可透過手機應用程式（App），列印手機內的照片成即影即有。

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是次登場的Instax Mini Evo，是一款結合數碼相機與即影即有相機的產品，機身背面有3.0吋 LCD屏幕 ，供拍攝預覽與輸出照片前的預覽，相片也可儲存於microSD記憶卡上，與一般數碼相機類似。但同時，用家也可使用富士專屬App的Direct Print直接打印功能，便將instax mini EVO當作手機印相機使用，並支援遠程操作的遙控功能。

外型方面，Instax Mini Evo走「復古風」，機身外殼為銀色設計，機身背面及機頂，均以黑色蒙皮覆蓋。為了營造有如傳統底片相機的操作手感，產品亦加入模仿機械菲林機的「過片桿」。

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機身正面配備自拍鏡，機頂也設有一個可以安裝配件的位置，鏡頭和機背上均設有一個轉盤，分別用作切換不同的鏡頭效果和菲林效果之用。

另值得一提的是，Instax Mini Evo的功能也是其賣點之一。富士指出，這款產品將會有10種濾鏡及10菲林模擬模式，讓用家組合出100種攝影效果。此外，打印模式除了「instax-Natural」模式外，還提供「instax-Rich」模式予用戶選擇，可以打印出更豐富的色彩。

至於規格上，Instax Mini Evo採用1/5吋感光元件，搭配28mm鏡頭、f/2.0光圈鏡頭設計，感光度為ISO 100-1600，可拍攝可達2560 × 1920解像度的照片。

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官方消息指，Instax Mini Evo售價為25,800日圓（約1,550港元）並將會在12月3日率先在日本上市，其他地方則需等到明年2月。

責任編輯：何子澄