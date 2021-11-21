【裏裏外外@iM網欄】四式動作，可預防腰背腳痛

所謂冬食蘿蔔夏食薑。四時不同季節，也有不同時令的蔬菜及飲食習慣。運動雖無分季節，但一般我們會分為日夜的練習，因為日間工作，需要加強能量，所以可以做些powerful 的運動，而晚上如運動太劇烈，有些人怕會影響睡眠，所以晚上會採用較靜態及慢的郁動方式，或可以打坐靜觀，也是很好的選擇。

今次為大家介紹一些早晚也可以做的運動，對修身減肥丶預防腰背腳痛及坐骨神經痛都有很大的幫助。

Tips 1



躺在瑜伽墊上，屈曲膝頭，雙手抱膝並靠近腹部。 雙手抱小腿前側，盡量將腳往胸口貼近，感覺整條脊椎靠近墊上，維持5 秒後，放鬆雙手，然後重覆以上動作10 次。

Tips 2



橋式：身體躺在瑜伽墊上，屈曲膝頭，腳與肩同寬，然後盡量抬起盆骨至上身和大腿成一條線，保持 5秒後，慢慢放下盆骨。重覆以上動作10 次。

Tips 3



仰臥，屈曲膝頭成 90 度，然後雙手交叉貼於胸前，收緊腹肌抬起上身，雙腳離開瑜伽墊，維持2-3 秒後放鬆，再重覆以上動作10 次。

Tips 4 ：



眼鏡蛇式: 雙手放在肩膊位置，然後慢慢用雙伸直並支撐在墊上，盡量伸展上身，盤骨貼近墊上，身體及下肢有上下延伸的感覺，維持5 秒後放鬆，返回原位，再重覆以上動作10 次。

做以上動作時，記得要自然呼吸，量力而為，不要過度拉扯伸展，並適當放鬆精神，會有更好效果。加上聽以下由Miten & Deva Premal 唱的 Rain of Blessings, 更感心情愉快。

作者_盈望（葉麗麗）簡介： 從事瑜珈及健康教練工作十餘年，對自然療法： 瑜珈、足部反射、能量療等具獨特見解及認識。筆者自幼體弱多病，自學習瑜珈及相關自然療法後，學懂如何在日常生活中提高身體自癒能力，兼且能夠達到瘦身、美白、青春養生等效果，希望與大家分享點滴，從內靚到外。

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