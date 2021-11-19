【千萬罰款】4銀行涉違反打擊洗錢條例　金管局罰款共4420萬元、工銀被罰逾2000萬最重

▲ 【千萬罰款】4銀行涉違反打擊洗錢條例 金管局罰款共4420萬元

建行亞洲、工銀亞洲、瑞銀（UBSHK）及中國信託香港，因沒有透過恆常客戶盡職審查以履行持續監察業務關係的責任，涉嫌違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，遭金管局施以合共4,420萬元罰款，並按需要發出糾正相關違規情況的命令。

根據紀律處分行動聲明，工銀亞洲被指違反9項指明的條文，被罰款2,070萬元，違反事項及罰款金額均是最重的一間銀行。其後依次是瑞銀被罰900萬元、建行亞洲850萬元，以及中國信託香港600萬元。

當中，工銀及建行亞洲除需支付罰款，另須呈交由獨立外聘顧問撰寫的報告，評估補救措施是否足夠及具成效。

調查自《打擊洗錢條例》2012年生效後進行 金管局：業界至今已顯著加強合規能力

金管局是在《打擊洗錢條例》於2012年4月生效後，就銀行制度及管控措施的合規情況進行一系列現場審查後再作出跟進調查，當時銀行業對條例的了解及掌握較為有限。調查發現，期間的管控問題主要涉及持續監察客戶關係，以及就高風險情況進行嚴格客戶盡職審查方面存在缺失。具體而言，4間銀行均沒有透過恆常客戶盡職審查，以履行持續監察業務關係的責任。

金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹表示，銀行在打擊洗錢及恐怖分子資金籌集生態系統中擔任「龍門」的重要崗位，而上述4宗個案是在《打擊洗錢條例》生效後發現有關缺失，當時銀行業界對該條例的了解及掌握較為有限。

她補充，至今包括相關銀行等業界，已顯着加強金融罪行相關法例合規能力，特別是在程序、管控措施及人員配置方面的改進。展望未來，金管局預期業界會持續進步，同時銀行就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集工作所採取的「風險為本」方法應繼續建基於其對風險變化的最新了解、運用更佳質素的數據、採用合規科技和負責任地進行創新，以及與生態系統內各持份者保持緊密合作。

資料顯示，金管局上一次因違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》並處以罰款應該數到2018年底，當時摩通香港被罰款1,250萬元。

金管局譴責摩通香港反洗錢不力 罰款1250萬｜【下一頁】

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