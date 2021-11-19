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491呎三房單位　連逾千呎花園＋車位　750萬可買到

股樓投資 19:14 2021/11/19

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北部都會區計劃公布後，部分受惠地區的二手成交明顯增多。中原地產王勤學說，流浮山深灣畔15座地下單位，實用面積491平方呎，三房兩廁連儲物房間隔，設1,271平方呎花園及車位，近日以750萬元易手，實用呎價約15,275元。 

王勤學指，由於北部都會區發展策略提到，擬於流浮山興建具地標性的創科設施，故區內物業陸續吸引市場留意，而深灣畔近日亦連錄2宗成交，據了解，原業主於2009年6月以161.7萬元買入單位，持貨12年，現賬面獲利588.3萬元，物業期內升值約3.6倍。

資料顯示，深灣畔位於流浮山深灣路233號，由新世界（00017）負責發展，於2005年6月開始入伙，建有14座，提供120個單位，實用面積由350平方呎起，至最大746平方呎。值得留意的是，屋苑遠離市中心，而且屋苑二手交投不多。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 北部都會區 深灣畔 中原地產
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