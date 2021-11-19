【收息股】皖通高速宣布未來3年派息比率不少於60%　股價急升兩成創新高

安徽皖通高速公路(00995) (滬：600012)公布，董事會通過，在符合現金分紅條件的情況下，未來3年，即2021至2023年，公司每年以現金形式分配的利潤，不少於當年純利的60%。



除特殊情況外，未來3年在公司累計未分配利潤期末餘額為正、當期可分配利潤為正、且公司現金流可以滿足正常經營和可持續發展的情況下，原則上每年進行一次現金分紅。

在確保足額現金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利方式分配利潤。

公司今日股價急升兩成創52周新高。

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