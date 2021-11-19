【異動板塊】物流股急升　嘉里物流獲美銀重新覆蓋　股價急升17%創上市新高

物流股今天逆市受捧，尤其是獲美銀證券恢復覆蓋給予「買入」評級看24元的嘉里物流(00636)連日上升兼第二天創上市新高，全日急漲17%。

圓通速遞(06123)升12%，中通快遞(02057)升4.6%，海豐(01308)升7.2%，嘉泓物流(02130)升1.7%。

國家郵政局監測數據顯示，今年「雙11光棍節」期間，全國郵政及快遞企業合共攬收及投遞快遞包裹按年分別升18.2%及16.2，至68億件及63億件。

【恒指季檢】恒指周五季檢 10大潛在染藍股逐個捉

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

同場加映 【iM Cafe】港股挑戰26000 染藍熱門股逐隻捉

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機