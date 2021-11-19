【異動股】瑞信料宏觀經濟放緩無阻京東增長　今日股價急升9%創8個月新高

瑞信發表研究報告指，在各業務及年度活躍用戶人數穩定增長的帶動下，京東(09618) 第三季收入按年增長25.5%，較市場預期高出1%



該行指雖然宏觀經濟放緩，但瑞信仍預期京東第四季收入可按年增長25%，主要是由於產品組合及供應鍊情況向好。該行指，零售業務表現穩定，京東物流(02618)進入旺季，加上社區團購業務京喜拼拼預期繼續以投資回報率為發展重心，估計利潤率將持續改善。

瑞信重申對京東「跑贏大市」評級，相信在GMV、用戶數量及利潤率持續增長的支持下，估計其2020至2023年盈利年復合增長率可達約30%，相應將2021至2023年每股盈利預測提高21%至24%，上調目標價，由373元升至465元。

京東股價今升9%，創8個月以來新高。

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