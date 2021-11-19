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大市跌揀咩股收息？石Sir推介中國銀行3988

股市 18:45 2021/11/19

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阿里巴巴（09988）績後股價急跌拖累大市，大市跌有咩揀？石Sir為你推介今日逆市上揚的中國銀行（03988）。

重溫《石Sir午市閒談》足本版－今日推介中國銀行（03988）【按此】

逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備【即睇】阿里、京東績後部署 恒指季檢今公布會有幾驚喜 

欄名 : 石Sir午市閒談

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