大市跌揀咩股收息？石Sir推介中國銀行3988 股市 18:45 2021/11/19 分享： 阿里巴巴（09988）績後股價急跌拖累大市，大市跌有咩揀？石Sir為你推介今日逆市上揚的中國銀行（03988）。 重溫《石Sir午市閒談》足本版－今日推介中國銀行（03988）【按此】 逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備【即睇】阿里、京東績後部署 恒指季檢今公布會有幾驚喜 欄名 : 石Sir午市閒談 最新專欄文章 更多 內地物管股點睇 石Sir為分析建業新生活9983 今日 內地物管股點睇 石Sir為分析建業新生活9983 山東黃金1787逆市升逾1% 石Sir推介山東黃金話你知買賣策略 2021/11/18 山東黃金1787逆市升逾1% 石Sir推介山東黃金話你知買賣策略 鋰電池股贛鋒鋰業1772收市跌幅收窄 贛鋒鋰業仍可吼？ 2021/11/18 鋰電池股贛鋒鋰業1772收市跌幅收窄 贛鋒鋰業仍可吼？ 今日推介上海電氣｜恒基地產、東岳、中國燃氣、中石油、京東健康最新部署 2021/09/29 今日推介上海電氣｜恒基地產、東岳、中國燃氣、中石油、京東健康最新部署 【石Sir午市閒談】十四五規劃、大市、息口、美元走勢及揀股原則（立即觀看） 2021/09/21 【石Sir午市閒談】十四五規劃、大市、息口、美元走勢及揀股原則（立即觀看） 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴 中國銀行（03988） 銀行 中國