【愛酒之人注意】日本酒廠改建旅館　旅客可親身體驗釀酒　深入釀酒師限定的酒麴室（多圖）

▲ 日本則有一間旅館由酒廠改裝而成，旅客在入住期間可以親身體驗釀酒。（官方網站截圖）

疫情下旅遊業接近冰封，有不少旅館均希望把握這段時間改裝，希望重啟旅遊時，可以屆時可吸引旅客光臨。日本則有一間旅館由酒廠改裝而成，旅客在入住期間，更可以親身體驗釀酒。

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於日本長野縣佐久市，有一間名為「KURABITO STAY」的旅館，位於「橘倉酒造」的廠區內。經營該旅館的田澤麻裡香指，希望成為一個新冠疫情平息後， 讓全世界的人們前來的旅館。

旅館是與釀酒場所直接相連的日式房屋，她改建了釀酒師們冬季生活的舊宿舍，把釀酒師實際生活過的痕跡很完整地保留下來，並設置了客房。入住的客人可以在3天裡體驗淘米、吸水浸漬和熱蒸作業，還可以在原本只允許釀酒師進入的酒麴室，把蒸好的米和菌混合，做成酒麴。

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改建舊宿舍費用昂貴 一度想放棄

田澤麻裡香曾經當過旅行社的陪同導遊，她不時想到「能否利用當地興盛的釀酒業來吸引遊客？」於是在多次拜訪橘倉酒造的酒廠期間，發現了作為倉庫使用的建築物。當得知原本是釀酒師的宿舍後，她便希望設計一個像釀酒師般的入住體驗。改建亦非一帆風順，期間由於工程費用增加，田澤一度放棄。不過，可以體驗釀酒的項目企劃在商業大賽中獲得了大獎，後來得到補貼和銀行貸款後，旅館終於開業。

能參與釀酒的時間是10月中旬至翌年3月中旬，但生產大吟釀酒的1月則不包含在內。在並非釀酒季的5月，今年田澤則推出了酒米種植體驗活動。她表示，希望把範圍擴大至周邊的酒廠，打造成日本酒的粉絲匯集之地。

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責任編輯：葉泳珊