TikTok受美青少年歡迎程度 反超Instagram

美國一項調查指出，美國12-17歲青少年使用社交平台TikTok的比例，今年已經反超Instagram，反映TikTok比起Instagram更受美國青少年歡迎。

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研究機構Forrester今年8月至9月，於網上訪問超過4,600名12至17歲的美國青少年，已連續第3年進行同類調查。結果顯示63%受訪者每周使用TikTok，較去年的50%大增13個百分點。而有57%受訪者每周使用Instagram，較去年的61%下跌4個百分點。

研究機構指TikTok更受美國青少年歡迎有三大主因。首先，青少年認為TikTok的影片等内容比其餘社交平台更有趣。其次，美國青少年更喜愛TikTok以短片形式呈現内容，不斷向用戶推送各式各樣的短片，提高他們的參與度。

另外，美國青少年認為TikTok平台更具積極性，包括他們可以透過跳舞等方式自由表達自我，也有成名潛力。

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TikTok今年反超Instagram，但YouTube仍是最受美國青少年歡迎的社交媒體。今年調查結果顯示，有72%受訪者每周使用YouTube，較去年的69%增加3個百分點。

Instagram為Meta（前稱Facebook）旗下社交平台，近來被揭嚴重影響青少年心理。有吹哨者公開Instagram内部文件，指控Instagram早已得悉會產生負面社交比較，特別損害年輕女用戶的身心健康。

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責任編輯：鄭錦玲