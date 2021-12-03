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【恒指季檢】京東、網易、新奧能源、潤啤正式成恒指新貴　京東網易換馬盤下仍跌逾半成

股市 16:14 2021/12/03

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恒指11月中公布新一季季檢，京東 （09618） 、網易 （09999） 、新奧能源 （02688） 、華潤啤酒 （00291） 成功「染藍」，無股份剔走，成份股數目由60隻增至64隻，隨4股染藍於12月6日起生效，追蹤恒指的基金於12月3日周五收市前換馬。值得留意是，華潤啤酒曾為恒指成份股，但於2016年被剔除，是次為時隔5年再成功「染藍」。

*重溫《ET開市直擊》加息步伐料加快 傳統金融股起動？*【按此速睇－附time code】

受累美國《外國公司問責法》、滴滴出行（美：DIDI）啟動除牌工作消息，在美國主要上市的京東今早曾跌8%，在尾市恒指換馬買盤下，公司股價仍跌6%，收報321.6元，成交達53億元。網易今早曾跌8%，收市跌幅收窄至5%，以169.2元全日高位收市，成交達37億元。

華潤啤酒全日升0.2%，收報62.35元，成交16億元。另一新貴新奧能源尾市跌幅反加劇，全日跌1.8%，收報147元，成交近20億元。

中概股再爆小股災 港交所午後曾升半成、阿里巴巴失守120元非最傷，可見【下一頁】

據恒指公司早前公布，假設指數於11月17日調整，預計變動生效後，四隻藍籌新貴中，京東的權重最重，為1.54%、新奧能源為0.81%、華潤啤酒為0.78%、網易為0.67%。而美團 （03690） 的權重會由9.5%調整至8%，騰訊 （00700） 的權重會由8.55%調整至8%，阿里巴巴 （09988） 也會由8.05%調整至8%。

潛在北水名單增3股　騰盛博藥、醫脈通海倫司國際

恒指公司季檢同時宣布國指會納入信達生物 （01801） ，並剔走中國恒大 （03333） ，成份股數目維持50隻。恒生科技指數沒有變動，成份股數目維持30隻。

至於恒生綜合指數，騰盛博藥 （02137） 、醫脈通 （02192） 及海倫司國際 （09869） 納入成份股，成份股數目由500隻增加至503隻。

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