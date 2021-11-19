【帶你睇盤】沙田九肚山豪宅區　極高層寧靜望靚山景　連新裝修呎價不到1.4萬

上一篇文章
【室內設計】夫婦終成業主望親手設計安樂窩 花41萬裝修324呎單位 工業風配胡桃木型格中添溫馨感
沙田九肚山是傳統豪宅區，環境清靜之餘交通又方便，向來受不少換樓客青睞。今次介紹的放盤，位於沙田玖瓏山傲瓏閣第2座極高層D室，單位實用面積657平方呎，兩房間隔，外望開揚山景，而且內櫳新淨企理，擁絡大開放式廚房及客飯廳，狀態如新樓。放盤現時叫價900萬元，呎價約13,699元，更比網上銀行即時估價低近60萬元。
|放盤單位
|玖瓏山 傲瓏閣 第2座極高層D室（物業編號︰BM21336922）
|實用面積
|657平方呎
|間隔
|兩房連開放式廚房
|叫價
|900萬元
|賣點
|
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
同場加映︰【iM Cafe】港股挑戰26000 染藍熱門股逐隻捉
【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】
#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
撰文 : 謝昕蕎