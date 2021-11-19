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【帶你睇盤】沙田九肚山　極高層寧靜望靚山景　連新裝修呎價不到1.4萬

股樓投資 18:31 2021/11/19

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沙田九肚山環境清靜之餘交通又方便，向來受不少換樓客青睞。今次介紹的放盤，位於沙田玖瓏山傲瓏閣第2座極高層D室，單位實用面積657平方呎，兩房間隔，外望開揚山景，而且內櫳新淨企理，擁絡大開放式廚房及客飯廳，狀態如新樓。放盤現時叫價900萬元，呎價約13,699元，更比網上銀行即時估價低近60萬元。

    點擊圖片放大
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放盤單位 玖瓏山 傲瓏閣 第2座極高層D室（物業編號︰BM21336922）
實用面積 657平方呎
間隔 兩房連開放式廚房
叫價 900萬元
賣點
  • 位處沙田上九肚山豪宅區
  • 銀行估凸價，中國銀行網上即時物業估值達959萬元（估價日期 : 2021年11月19日），單位現時叫價較估值低59萬元
  • 單位新淨、企理，附新裝修
  • 高層翠綠山景，環境寧靜舒適
  • 私隱度高
  • 有穿梭巴士往返港鐵大圍站

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/3CwFmhh

註︰

  • 以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。 
  • 投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。 

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撰文 : 謝昕蕎

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