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【年度密碼】全球最常用密碼排名出爐　「123456」、「password」繼續上榜

16:00 2021/11/20

分享：

2021年全球最常用密碼排行榜出爐！今年度以「123456」、「123456789」和「12345」為全球最常用密碼Top 3， 均為順序數字。同時反映不少用戶都缺乏網絡安全意識，偏好設置方便簡單的密碼。

【YouTube】Google證實黑客藉釣魚電郵　盜YouTuber帳號轉售黑市

VPN供應商NordVPN旗下免費密碼管理工具NordPass日前公布2021年全球最常用密碼排名，指出上述Top 3最常用密碼的排列簡單，安全性成疑，黑客不足一秒即可破解。而2021年全球洩露密碼最多的地方是俄羅斯，人均洩露了19次個人網絡密碼。

除了順序數字之外，其餘上榜密碼包括按鍵盤位置排列而組成，如「qwerty」，以及「password」和「000000」等。

利物浦Liverpool也上榜

報告中亦提供一些設置密碼的有趣發現，原來有為數不少的人喜歡用自己的名字、知名足球球隊「Liverpool（利物浦）」，甚至以髒話作為密碼。當中有較多男性用家使用髒話作為密碼，以及有較多美國地區的女性使用「我愛你（iloveyou）」為密碼。

Google建議至少有8個字元

根據Google上月公布的調查數據發現，半成香港人表示自己或身邊人的個人資料外洩，有九成港人承認自己使用密碼的習慣欠佳，包括曾經分享、重用或使用過於簡單的密碼組合。Google則建議，要建立一個強而有力的密碼，至少有8個字元，而且排列難以被撞破。

【黑客入侵】GriftHorse惡意軟件滲透Google Play商店　逾千萬部Android設備受感染（附Apps名單）

【年度之最】Google揭曉十大受歡迎App入圍名單 　手遊系列有哪些？

責任編輯：文睿

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