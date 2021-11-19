【室內設計】夫婦終成業主望親手設計安樂窩　花41萬裝修324呎單位　工業風配胡桃木型格中添溫馨感

香港樓價貴絕全球，然而生活上衣、食、住、行缺一不可，不少人節衣縮食都只為成功「上車」。成為業主後第一件大事當然是裝修，有業主就有同樣想法，他在達成人生目標後，希望可擁有自己風格的安樂窩，因而在設計上取向相當明確，偏好型格簡約風。設計師故此將單位塑造成工業風，同時加入胡桃木元素，令到裝修設計不會過份單一之餘，亦增加住家的溫馨感。

是次介紹的單位是位於長沙灣的寓．弍捌，單位面積324平方呎，由一對夫婦同住。業主與不少香港人一樣，幾經辛苦儲錢後，終於可支付首期，成功「上車」。

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而擁有自己的安樂窩後，業主自然希望住得舒適，他又亦透露，因自己是第一次裝修，對裝修同室內設計一無所知，而本身亦無相熟的裝修師傅，擔心「中伏」，於是嘗試透過裝修配對平台協助，最後EcHouse免費裝修配對平台幫助下，順利地完成整個裝修工程，花費約41萬元。他表示：「大學畢業之後一直都有個夢想，希望可以設計一間屬於自己的Dream House，所以收樓後就立即全屋大裝修。」

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由於業主希望單位設計成型格簡約風格，因此設計師以黑色作為主調，建材主要採用不銹鋼和清水石屎，配以金屬元素及簡約線條，營造成工業風。業主提到，因傳統工業風予人一種冷冰冰的感覺，所以在設計師建議下，加入胡桃木元素，令到單位不致於太過單一，亦增添溫馨感。

此外，單位裝修用料也是業主夫婦細心挑選，務實呈現出個人風格。玄關、大廳、廚房、廁所等不同空間，都用上不同款式的地磚，透過使用不同質感的地磚，清楚劃分出不同空間。

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單位面積324平方呎，夫婦同住雖不至於擠逼，但若想有寬敞的活動空間並非易事。業主提到他們有不少要求，因閒時會邀請朋友到家中聚會，加上夫婦倆不時會在家中進行體能訓練，所以要求家中有充足的收納空間，亦要保留活動空間。為滿足他的要求，設計師安裝了大型組合櫃和地台床作儲物用，同時亦使用變形家具，如大廳的伸縮枱。業主表示，伸縮枱平日可以作為工作枱，用於砌模型；朋友來訪亦可以變成飯枱，「不用的時候收起，全屋即刻闊落曬」。

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另外，由於業主有不少私人珍藏模型，希望可一一展示，惟擔心收藏品會影響單位的格調。與設計師商量後，決定使用灰玻璃展示櫃，若想清楚觀賞業主的收藏品，只要開啟櫃內射燈即可，而關燈後單位即可回復成簡約型格風。

＊圖片及資料由EcHouse裝修配對平台提供

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