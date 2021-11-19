【日本經濟】日本將通過史上最大規模經濟對策　包括派錢措施達55.7萬億日圓

據《日經新聞》報道，日本政府將今日（19日）的臨時內閣會議上，決定最新的經濟對策。是次經濟對策達55.7萬億日圓，超過2020年4月總值48.4萬億日圓的經濟對策，創下歷史最大規模的經濟對策。

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新經濟對策將以紓緩新冠疫情帶來的衝擊為主，除了會向18歲以下未成年人士，每人發放10萬日圓外，還將給不屬於居民稅納稅對象的低收入家庭，發放10萬日圓。此外，受疫情影響減少收入的商家亦獲補貼，最高可得250萬日圓。

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是次經濟對策由4個支柱構成，其中22.1萬億日圓用於「防止新冠疫情蔓延」、9.2萬億日圓用於「在新冠疫情下重啟社會經濟活動和防備下一個危機」、19.8萬億日圓用於「開創未來社會的新資本主義的啟動」、4.6萬億日圓則用於「防災減災、強化國土等確保安全放心」。

為了防止疫情再度蔓延，當地政府將增撥資源於醫療系統；此外，為了強化經濟，亦會為日本國內的半導體生産提供補貼。

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