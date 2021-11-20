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【Elon Musk】聯合國提解決世界飢餓計劃書近一周　馬斯克未再回應　縮沙唔捐錢？

09:00 2021/11/20

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【Elon Musk】聯合國提解決世界飢餓計劃書近一周　馬斯克未再回應　縮沙唔捐錢？

Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）此前被聯合國世界糧食計劃署（WFP）署長David Beasley點名，呼籲捐出2%財富幫助解決世界飢餓問題。馬斯克回應稱指，只要提出解決方法就會捐錢。WFP周一正式提交計劃書，但馬斯克相隔近一周未有直接回應，似乎兌現承諾沽出Tesla股票捐錢的機會不大。

David Beasley周一在社交媒體對馬斯克喊話指，為避免2022年出現饑荒危機，需要有66億美元（約514億港元）。貼文附上報告連結。報告指出66億美元將幫助43個國家或地區共4200萬人免於飢餓。

以下為官方提出的計劃

  • 35 億美元：採購食品和運送（食品儲存與運送到受助國的費用）
  • 20 億美元：提供市場可運作的地區現金及食品券（讓被幫助人士購買自身選擇的食物且促進當地經濟）
  • 7 億美元：有效計畫的設計、擴大、管理和實施等國家建設上（確保和監控大量食物、現金、食品券分發確實）
  • 4 億美元：全球和地區營運管理、行政、問責事務（全球供應線、航線、物流協調與飢餓狀況分析、監測以及風險管理、獨立審計員監督）

WFP亦有發布各國獲分配的資金預算，最多的是剛果，其次是阿富汗和也門。

馬斯克此前指，若是 WFP 能夠在清楚解釋這筆資金將如何用來解決世界飢餓問題，他將立刻賣出價值60億美元的Tesla持股並即刻捐出。

WFP 公布計劃書以來，馬斯克這幾天如常在Twitter 發文，但未有回應有關計劃。這是否意味馬斯克捐錢的可能性不大？

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美股 聯合國 Tesla 沽出 馬斯克

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