世界第二富豪貝佐斯出席慈善活動捐50萬　群眾嫌太少錢現場傳噓聲

外媒Six Page報道，世界第二大有錢人、網購平台亞馬遜（Amazon）的創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) ，於上周末的慈善晚會上捐出50萬美元，雖然是當晚最大筆的捐款，不過仍被現場其他參加者「噓爆」。

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貝佐斯當當冒與女朋友桑切斯（Lauren Sanchez）於上星期六晚出席一個眾星雲集的籌款晚宴。該晚宴由位於洛杉磯的「Baby2Baby」慈善機構主辦，該機構主要為生活貧困的兒童提供尿片、衣服和基本必需品。

報道提到，大眾最初認為貝佐斯會損出至少100萬美元，但只捐出50萬美元而遭人「噓爆」。不過「Baby2Baby」否認此說法，更澄清沒有所謂100萬美元的承諾。該機構更補充指，貝佐斯捐出的50萬美元，加上他的活動前的捐贈，已是該活動的最大捐款者。

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報道更揶揄稱，雖然50萬美金非「小錢」，不過有估計指貝佐斯每分鐘收入約為14.2萬美元，所以理論上他5分鐘裡賺到的錢，已比他整晚捐的還要多。

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