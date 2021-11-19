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【新冠疫苗】英疫苗護照增第3針資料 方便民眾外遊

環球社會熱點 18:42 2021/11/19

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英國國民保健服務（NHS）程式未能顯示新冠肺炎疫苗第3劑的接種記錄，被指或令當地民眾無法前往部分國家外遊。英國政府周五（19日）宣布，正式在新冠疫苗護照上，增加接種第3針疫苗證明資料。英國衛生大臣賈偉德表示，措施將方便民眾外遊。

英國或改完成接種新冠疫苗定義 准40歲以上打第3針 【下一頁】

英國政府周五宣布，英格蘭即日起在適用於國際旅行的疫苗護照中，添加接種第3針疫苗證明，而威爾士（Wales）則從本月29日起實施。賈偉德（Sajid Javid）表示，政府希望令民眾外遊時出示疫苗護照變得盡量方便。在NHS程式中加入第3劑資料，可令民眾透過手機就能獲得證明文件。

以色列、克羅地亞及奧地利等國家為新冠疫苗接種狀態設立有效期，旅客需持有效期內的疫苗護照才能免隔離入境，民眾亦能選擇通過接種第3劑延長護照有效期。

英國NHS程式無新冠疫苗加強劑資訊 或被部分國家拒入境 【下一頁】

英國政府表示，紙本疫苗護照會在適當時候更新。英國《天空新聞》（Sky News）報道，自5月推出疫苗護照後，已有逾2,000萬人利用NHS程式獲得護照。英國已有逾1,300萬人接種第3劑疫苗，大部分人士在完成第2次接種半年後接種，本周合乎接種資格年齡已降至40歲或以上。

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責任編輯：李俊儀

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