【iBond2021】花旗料明年通脹2.3% 跑贏iBond兩厘包底息

▲ 信銀國際及大新的專家預期，本港10月份通脹微升1.6%至1.9%。

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統計處將於下周一（11月22日）公布10月份消費物價指數（CPI），雖然市民深感百物騰貴，但專家因應政府最近調低全年通脹預測，遂爭相下調預期。名家又料，上月CPI升幅介乎1.6%至1.9%。而明年全年CPI將升溫，料錄得2%至2.3%漲幅，皆因通脹的滯後反應，畢竟疫下全球供應鏈扭曲，陷樽頸多時仍未解決，復添能源荒，俱令通脹惡化。花旗縱已下調明年CPI預測，由原本錄得2.4%升幅，現微調至2.3%，但仍較iBond （04246） 保底息兩厘為高。

不過，業界對10月份的CPI預測呈分歧，大新 （02356） 高級經濟師温嘉煒預計，上月CPI按年升1.9%；如以季度衡量， 預期第四季升1.9%。另一方面，要是以全年來看，今年整年升1.6%，明年加速至2%，及至2023年再收窄至僅1.6% 。

反觀，信銀國際經濟師李業勤較保守，預計10月份CPI升1.6%，今年全年CPI升1.7%，明年再升約2%。而綜合3位名家的最新預估，全部下調CPI預測，惟皆料明年CPI或突破逾2%，包括花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，預計第四季CPI錄得2.8%升幅才見頂，今年全年升1.8%，明年CPI則升2.3%。

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而政府剛調低今年全年基本通脹預測，從8月時預估1%，改至0.7%，但整體CPI維持1.6%。

此外，論及iBond債價，輝立證券企業融資經理陳英傑認為，近月通脹放緩，料iBond將反覆下試102元低位。唯其如此，業界指眼下仍處於超低息環境，官債有兩厘墊底息，不妨繼續持有至臨近聖誕坐享首次派息。

而據經濟通資訊，iBond自6月24日在港交所 （00388） 掛牌至今，最高曾見104.05元，低見102.8元，今午（19日）收報102.95元，微跌0.05%。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源