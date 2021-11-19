杜特爾特大踢爆 菲律賓有總統候選人吸毒

菲律賓明年舉行總統大選，提名期屆滿後，現總統杜特爾特的女兒莎拉未有接預期出戰。杜特爾特近日突然大爆料，直指一名總統候選人有吸食毒品，而且對方是一個差勁領導者，不明白有關人士為何會受歡迎。

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杜特爾特（Rodrigo Duterte）在周四（18日）的電視演說中突然表示，一名總統候選人有吸毒，不理解對方為何深受菲律賓民眾愛戴，更質疑對方有為菲律賓作出甚麼貢獻。杜特爾特直言，該候選人是個非常差勁的領袖。

雖然杜特爾特未有指名道姓點出批評對象，但他暗示此人來自出身富貴家庭，其姓氏有「強大」（strong）的含意，同時對方是以其「大家長」形象聞名。

大選焦點人物

由於菲律賓總統不設連任，杜特爾特原想扶持女兒莎拉（Sara Duterte-Carpio）出選，自己改選副總統。但莎拉最終選擇聯手前獨裁者馬可斯之子小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.），擔任對方副手。杜特爾特最終只選參議員。

其他總統候選人包括杜特爾特多年親密黨友兼助手﹑參議員克里斯托弗·吳（Christopher Bong Go）及前世界拳王帕奎奧（Manny Pacquiao）等。

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責任編輯：吳漢培