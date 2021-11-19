【新冠疫苗】美國陸軍23%士兵未打針 禁重新入伍

美國國防部強制美軍接種新冠疫苗，但俄克拉荷馬州政府不強制國民警衛隊成員接種引起爭議。陸軍23%軍人都未接種疫苗，陸軍部長發備忘錄宣布包括國民警隊隊在内的陸軍如堅拒完成接種，會被禁晉升或重新入伍。

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根據美國陸軍官員早前説法，現役陸軍應在下月15日前完成接種疫苗，而預備役及國民警衛隊則應在明年6月底前完成接種。

俄克拉荷馬州州長斯蒂特（Kevin Stitt）無視聯邦政府的強制接種令，授權該州國民警衛隊指揮官宣布不強制要求國民警衛隊成員打針。

軍事新聞網站《Defense One》報道，美國陸軍部長Christine Wormuth與醫療專家會面後，第二次下令強制接種新冠疫苗。

她本周發備忘錄，宣布針對所有拒絕接種疫苗及未正式獲豁免打針的軍人，授權指揮官禁止他們繼續服役。陸軍數十萬國民警衛隊成員也受影響。

軍人最終拒絕接種疫苗當日，陸軍會在其服役紀錄加上標記，禁止他們晉升、重新入伍、繼續獲取入伍獎金、升學或獲取學費資助。

據悉，直至這些軍人完成接種疫苗、或獲得豁免後，陸軍才會移除其服役紀錄上的標記。

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根據陸軍提供的最新數據，包括現役、預備役及國民警衛隊成員在内的77%陸軍，都已經接種最少一劑疫苗，大部分未接種軍人為國民警衛隊或預備役成員。有72%人已完成接種疫苗。

美國共有近33萬名陸軍國民警衛隊成員，他們的完成接種率僅得51.84%，有60.72%的人最少接種一劑。

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責任編輯：鄭錦玲