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Blue拍微電影宣傳意外保　Jeffrey、MC接吻戲夠出位　一日吸近2萬瀏覽

17:14 2021/11/19

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Blue拍微電影宣傳醫保

網上人壽保險商Blue向來都有拍微電影宣傳產品，最近更邀請拍《膠戰》拍到人氣爆燈的魏浚笙（Jeffrey）、人氣歌手張天賦（MC）以及新晉女神蘇皓兒（Chloe）主演新一輯微電影《末日同學會》，片中2位男主角獻出螢幕初吻，微電影上載到YouTube不足一日，便獲得近2萬次瀏覽。

    點擊圖片放大
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《末日同學會》的故事線圍繞3位主角的友誼，以及一直堅持以末日精神做到無悔過每一日，旨在提醒大家要活在當下，珍惜與朋友共處的時刻，不要讓自己後悔，展現品牌「Live Easy」的理念。

故事中，MC有日突然遇上交通意外，令Jeffrey體會到人生如果只有工作，可能比世界末日更可怕，更因而決定辭職、與朋友一起活在當下。

3人今次首度合作，2位男主角就有接吻戲份，據講初時都比較緊張，拍攝當日更加表現怕醜，但醞釀情緒後，兩人都迅速入戲，拍攝接吻的一刻，全場尖叫聲不斷。

微電影即日起在Blue網站及各大社交媒體平台同步播出。3人的劇照廣告亦將展示於港鐵站內，粉絲又可以到場「打卡」！

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