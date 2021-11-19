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【電動車】彭博：蘋果加快研發Apple Car　料2025推無人駕駛電動車

環球政經 20:27 2021/11/19

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據《彭博》引述消息指，蘋果（Apple，AAPL）正努力加快電動車研發，將項目重點重新落於全自動駕駛能力，旨在解決困擾整個行業的技術挑戰。知情人士稱，蘋果最近在研發基礎自動駕駛系統方面達到了一個關鍵的里程碑。蘋果認為已完成了處理器核心工作的大部分內容，打算在第一代汽車中使用。

報道指出，蘋果的理想車款沒有軚盤及腳踏，車箱內會按自動駕駛設計，並研究安裝類似iPad大型觸碰屏幕，內有資訊娛樂系統，將與蘋果現有的服務及設備高度整合。知情人士表示，蘋果近日在開發自駕系統達到一個重要的里程碑，該公司已完成處理器大部分核心工作，並計劃於第一代汽車中使用。

蘋果內部目標是在4年內推出自動駕駛汽車，較一些工程師所預計的5至7年要快。若無法實現這個目標，則可能推遲發布，或先發布一款技術合量較低的車款。

【延伸閱讀】中金精選12隻潛在染藍港股　另外料4股或納入港股通　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

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