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【有相睇】單位有新淨靚裝　新香港人精打細算　成功講價以低市價5%購入

股樓投資 17:27 2021/11/19

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屢有報告指，新香港人成為香港樓市重要的購買力。美聯物業黃永財說，大角咀港灣豪庭6座中高層D室，實用面積344平方呎，原則兩房間隔，現改為一房，原叫價790萬元放盤，終減價65萬元，以725萬元易手，略低市價約5%，實用呎價約21,076元。 

代理透露，買家是「新香港人」，見上址新淨靚裝，而且價錢合預算，故購入上址。從代理提供的相片可見，單位望開揚市景及海景，而且裝修企理，可即買即住，節省一大筆裝修費。 

    點擊圖片放大
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    +6

據了解，原業主於2010年1月以約250萬元購入上址，現帳面勁賺475萬元，物業期內升值約1.9倍。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 港灣豪庭 美聯物業

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