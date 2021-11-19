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【迪士尼】Disney+連續4日在港下載量稱冠　力壓「安心出行」及「Whatsapp」

股市 17:00 2021/11/19

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【迪士尼】Disney+連續4日在港下載量稱冠　力壓「安心出行」及「Whatsapp」

迪士尼（美：DIS）串流平台Disney+ 周二（16日）正式登陸香港，讓香港影迷欣賞深受觀眾喜愛的迪士尼、彼思、MARVEL、星球大戰等電影和節目，根據SensorTower 實時數據，本港Disney+ 登場後，已經連續四日成為香港地區App Store及Google Play 下載量冠軍。

消息指政府最快下周四強制食肆堂食使用「安心出行」　富臨敘福樓彈4%，看【下一頁】

實時數據顯示，Disney+ 今日繼續在App Store成功跑贏第二位的「安心出行」及第三位的「Whatsapp」。在Google Play成功跑贏第二位的「安心出行」及第三位的手遊「FFVII The First Soldier」。

此外，Disney+ 近日宣布推出「IMAX Enhanced」規格，為觀眾提供IMAX的特大畫面比例，而香港觀眾在Disney+上線後也可享有同樣的視覺體驗。

Disney+會員只需點擊播放，就能透過 IMAX的特大畫面比例，欣賞13 部Marvel電影更完整的畫面呈現。當中包括《尚氣與十環幫傳奇》，以及《鐵甲奇俠》、《銀河守護隊》、《銀河守護隊2》、《美國隊長3：英雄內戰》、《奇異博士》、《雷神奇俠3：諸神黃昏》、《黑豹》、《復仇者聯盟：無限之戰》、《蟻俠2： 黃蜂女現身》、《Marvel隊長》、《復仇者聯盟：終局之戰》和《黑寡婦》。

由周二（16日）起，會員可以月費73 元、或年費738元訂閱Disney+ 後，便能透過流動和聯網電視等裝置，欣賞來自迪士尼、彼思、Marvel、星球大戰、國家地理以及Star等六大標誌性品牌，超過 1,200 套電影及 16,000 集劇集。

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美股 華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS） Google Play App Store Disney 安心出行 WhatsApp

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