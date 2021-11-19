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【新冠疫苗】近3成美國醫護仍未接種 未來人手恐不足

環球社會熱點 17:12 2021/11/19

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美國為應對新冠肺炎疫情，多間機構實施強制接種措施。美國疾控中心（CDC）調查發現，在美國醫院工作的近3成醫護人員仍未接種疫苗。美國相關官員憂慮，強制接種疫苗措施在全國實行，部分重要部門或將出現人手短缺情況。

美國多州提早開放 所有成人接種第3針輝瑞疫苗 【下一頁】

CDC調查逾2,000間醫院旗下超過300萬名員工，結果發現截至9月15日，7成醫護人員已完成疫苗接種。調查亦發現，疫苗接種率在各類醫院中亦有落差，當中以兒童醫院接種率最高，77%員工已完成接種。接種率最低是重症醫院（Critical access hospital），僅64%員工完成接種。

研究人員亦發現，各地醫院接種率也不同。在大城市工作的醫護人員疫苗接種率達71%，高於在鄉村地區工作醫護的65%。調查指接種率並非穩定增加，1至4月間接種率從36%急增至6成，但其後需時5個月間才於9月達至7成，而8至9月期間更僅5%增幅。

美政府擬加大投資增產能 冀年增產10億劑新冠疫苗 【下一頁】

美國聯邦政府頒布強制疫苗接種要求，將於明年初生效，要求美國逾1,700萬名醫護人員在明年1月4日前完成疫苗接種。然而不同職位的接種人數有明顯落差，美國醫療協會指97%醫生已完成接種，但美國政府數據顯示，73%在長期醫療服務機構工作的員工已接種疫苗。

美國不少聯邦、州份及私人機構下令，強制要求醫護人員接種疫苗，其中部分已開始解僱未遵守要求僱員，外界憂慮情況會導致人手短缺局面。多州醫護入稟法院要求停止實施強制接種要求。

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責任編輯：李俊儀

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