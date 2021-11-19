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【員工保障】調查：詢問過去薪酬或涉職場歧視　大部分受訪者料被壓價

商業 16:55 2021/11/19

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近日美國、芬蘭和葡萄牙相繼討論和立法，保障勞工權益，英國有提倡性別平等的組織Fawcett Society於周四發表最新調查結果。調查發現當僱主詢問求職者舊薪金時，有機會涉及職場歧視，導致薪酬不平等。

【ESG】3M香港今年內實行彈性工作模式　員工自行決定工作地點

負責進行研究的Savanta ComRes曾對2,000名員工進行調查發現，有4成受訪僱員很大機會會向上司謊報舊薪金，故其資訊並無參考價值。

被詢問過去薪酬　等同被「壓價」？

同時，有58%女性和54%男性認為披露過去的收入後，意味著他們獲得的工資將會低於原本應得的工資。另外有61%女性表示被詢問舊薪酬後，會減少他們要求更高工資的信心，比例高於男性受訪者（53%）。

該組織表示，過去的薪酬可能存在性別、種族和懷孕歧視等。若新僱主仍按照舊有新酬作調整，這意味薪酬差距將不會得到改善。Fawcett Society提出，最簡單改善薪酬不平等的方法為停止詢問僱員舊薪酬。除了有助拉近薪酬差距外，也能為整體經濟帶來好處。

大多女性從事兼職　難收窄薪酬差距

今年，英國國家統計局（Office of National Statistics）發表有關性別薪酬的報告，發現男女薪酬差距為15.4%，高於2020年的14.9%。由於有較多女性從事低薪兼職，故整體勞工的性別薪酬差距，高於全職勞工。

有研究指出，兼職工作與低工資是掛鈎的。有近20%工資低於19,000英鎊（約199,837港元）工作為兼職工作，當中只有3%可以在家工作，7%提供彈性工作時間。採用彈性工時的社企Timewise，其行政總裁Melissa Jamieson表示，有很多從事兼職工作的女性，也期望增加工時，以發展自己的事業。不過部分工作未必提供彈性安排，令她們只能離開職場，致性別薪酬差距問題難以解決。

【彈性上班】英國工黨倡為靈活工作安排立法　平衡工作及照顧家庭

在職爸爸難參與子女成長？　5項建議幫助平衡工作與家庭

責任編輯：文睿

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