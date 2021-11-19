【港元定存】8行鬥出招搶存只得1間減　邊間3個月港元定存有6.88厘？

▲ 富邦突推3個月港元定存享6.88厘，存1萬賺息171元，膺高息王。

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跨境理財通剛滿月，港元定期存款爭奪戰加劇，本周共有9間大小行調整存息，當中8間鬥出招，僅1間獨減，且普遍以3個月為主戰場。最搶眼球的是富邦突低調推3個月6.88厘破頂息，較5月時曾推3.28厘勁加3.6厘，但後者已於10月底下架，如今以超高息重推。專家料中小行為下月盛傳小通關，以至在美國退市收水前，先加息吸存備戰。

富邦的6.88厘冠絕全城息率須附帶條件，如全新客戶以全新資金，以指定流動或網上理財手機開戶等，且存款額必須為1萬元，全期僅賺息約171元。同樣，本周招商永隆也作突擊，推3個月1厘息，門檻也是1萬元，但上限有25萬元，存戶最多可穩袋625元利息。而早前工銀亞洲提供的同存期年息3厘，最盡可斥5萬元，賺取375元利息。

此外，集友頻頻發功，今天新推3個月年息0.9厘，在同存期高息榜中排第4。昨天（18日）則把7天短存享5.8厘的截止期，順延至下周三（24日），如以500萬元上限計，坐享約5,561元利息，但未扣除須先把人民幣兌換作港元的買賣差價。

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踏入11月下半場，全周加息者包括滙立（WeLab Bank）調升3個月0.1厘、至0.85厘，打入高息榜5甲之列，超越小米 （01810） 牽頭參股的虛銀天星（AirStar Bank）的0.8厘。建行亞洲、東亞 （00023） 、交銀香港、大新 （02356） 及集友亦追趕加息快車。

惟另有中小行以1敵8，逆流獨减。騰訊 （00700） 和港交所 （00388） 有份的虛銀富融（Fusion Bank）逆市而行，狠削3個月年息0.3厘，新報0.8厘。

正因3個月定存多變，令本周高息榜大執位，富邦以6.88厘膺高息王，工銀亞洲的3厘頓變亞軍；而招商永隆及花旗齊報1厘，亦位列三甲。

觀乎今天（19日）反映銀行資金成本的3個月拆息報0.2厘，但一眾大小行的同期存息皆逾0.19厘，如發鈔行渣打香港 （02888） 有0.3厘，恒生 （00011） 享0.4厘，東亞 （00023） 更達0.65厘，凸顯業界不惜在牌面上蝕本搶存。

至於6個月期，集友新推0.95厘晉級冠軍，起存額為50萬元新錢，上限1,000萬元。

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展望後市，全城緊盯聯儲局會否易帥，以及如何對應美國短期通脹失控局面。再者，本港IPO在年結前湧現，市傳中國中免新股擬集資390億元，繼快手 （01024） 後成為今年第2大集資王，微博又傳擬集78億元，俱令歲末過渡期內銀根稍緊，中小行須預留頭寸度年關。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，料美國最快明年中加息，年內或加3次。

另一邊廂，花旗另闢戰線搶活期存款，為全新客戶提供迎新獎賞，首5萬元新錢，3個月享儲蓄年利率3厘。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源