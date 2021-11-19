  • 23°C
香港時間 : 20211119日 (五) 18:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【港元定存】8行鬥出招搶存只得1間減　邊間3個月港元定存有6.88厘？

16:44 2021/11/19

分享：

富邦突推3個月港元定存享6.88厘，存1萬賺息171元，膺高息王。

    點擊圖片放大

跨境理財通剛滿月，港元定期存款爭奪戰加劇，本周共有9間大小行調整存息，當中8間鬥出招，僅1間獨減，且普遍以3個月為主戰場。最搶眼球的是富邦突低調推3個月6.88厘破頂息，較5月時曾推3.28厘勁加3.6厘，但後者已於10月底下架，如今以超高息重推。專家料中小行為下月盛傳小通關，以至在美國退市收水前，先加息吸存備戰。

富邦的6.88厘冠絕全城息率須附帶條件，如全新客戶以全新資金，以指定流動或網上理財手機開戶等，且存款額必須為1萬元，全期僅賺息約171元。同樣，本周招商永隆也作突擊，推3個月1厘息，門檻也是1萬元，但上限有25萬元，存戶最多可穩袋625元利息。而早前工銀亞洲提供的同存期年息3厘，最盡可斥5萬元，賺取375元利息。

此外，集友頻頻發功，今天新推3個月年息0.9厘，在同存期高息榜中排第4。昨天（18日）則把7天短存享5.8厘的截止期，順延至下周三（24日），如以500萬元上限計，坐享約5,561元利息，但未扣除須先把人民幣兌換作港元的買賣差價。

人民幣定存最高13.88厘 7天速賺近8萬【下一頁

踏入11月下半場，全周加息者包括滙立（WeLab Bank）調升3個月0.1厘、至0.85厘，打入高息榜5甲之列，超越小米 （01810） 牽頭參股的虛銀天星（AirStar Bank）的0.8厘。建行亞洲、東亞 （00023） 、交銀香港、大新 （02356） 及集友亦追趕加息快車。

惟另有中小行以1敵8，逆流獨减。騰訊 （00700） 和港交所 （00388） 有份的虛銀富融（Fusion Bank）逆市而行，狠削3個月年息0.3厘，新報0.8厘。

正因3個月定存多變，令本周高息榜大執位，富邦以6.88厘膺高息王，工銀亞洲的3厘頓變亞軍；而招商永隆及花旗齊報1厘，亦位列三甲。

觀乎今天（19日）反映銀行資金成本的3個月拆息報0.2厘，但一眾大小行的同期存息皆逾0.19厘，如發鈔行渣打香港 （02888） 有0.3厘，恒生 （00011） 享0.4厘，東亞 （00023） 更達0.65厘，凸顯業界不惜在牌面上蝕本搶存。

至於6個月期，集友新推0.95厘晉級冠軍，起存額為50萬元新錢，上限1,000萬元。

中國中免傳通過港交所上市聆訊【下一頁

展望後市，全城緊盯聯儲局會否易帥，以及如何對應美國短期通脹失控局面。再者，本港IPO在年結前湧現，市傳中國中免新股擬集資390億元，繼快手 （01024） 後成為今年第2大集資王，微博又傳擬集78億元，俱令歲末過渡期內銀根稍緊，中小行須預留頭寸度年關。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，料美國最快明年中加息，年內或加3次。

另一邊廂，花旗另闢戰線搶活期存款，為全新客戶提供迎新獎賞，首5萬元新錢，3個月享儲蓄年利率3厘。

更多【高息定存】文章

相關新聞：【港元定存】中小行突推3個月港元定存年息6.88厘 存1萬期內賺息172元

【人幣定存】3個月人幣定存最高息2.8厘 理財通滿月加劇人幣搶存戰

【港元定存】3個月港元定存息最高3厘 中小行齊加息搶吸資金

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

定期存款 花旗銀行 富融銀行 富邦銀行 港元定期存款

上一篇文章

Blue拍微電影宣傳意外保　Jeffrey、MC接吻戲夠出位　一日吸近2萬瀏覽

下一篇文章

【中港通關】中港據報將於12月初有限度通關　莎莎歐舒丹率先炒上
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【高息股攻略】邊隻內房逾13厘股息率　大行唱好配股動作、潛在上升空間逾9成
【高息股攻略】邊隻內房逾13厘股息率　大行唱好配股動作、潛在上升空間逾9成
【HSBC滙豐】滙豐祈耀年：不想做出任何影響中港通關的事情　目前無計劃到訪香港
【HSBC滙豐】滙豐祈耀年：不想做出任何影響中港通關的事情　目前無計劃到訪香港
【港元定存】7天5.8厘優惠延至周三　速賺息5561元
【港元定存】7天5.8厘優惠延至周三　速賺息5561元
【恒騰136】恒大騰訊「默契波」減持恒騰　由場外掟到場內　北水散戶接貨接到手軟
【恒騰136】恒大騰訊「默契波」減持恒騰　由場外掟到場內　北水散戶接貨接到手軟
【港元定存】3個月港元定存息最高3厘 中小行齊加息搶吸資金
【港元定存】3個月港元定存息最高3厘 中小行齊加息搶吸資金
【港元定存】中小行突推3個月港元定存年息6.88厘 存1萬期內賺息172元
【港元定存】中小行突推3個月港元定存年息6.88厘 存1萬期內賺息172元
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款