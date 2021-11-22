元宇宙的無限可能及產業機遇

近期 「元宇宙」 這話題在網上熱議，有人說元宇宙將改變世界，未來是有可能出現如《22 世紀殺人網絡》（The Matrix） 般的虛擬世界。而Facebook改名Meta全面轉向 「元宇宙」 （Metaverse） ，更令元宇宙概念股出現過一陣炒風。有很多投資者都問元宇宙研究是甚麼？ 互聯網科技板塊中那些子板塊才是跟元宇宙相關？ 以下文章會簡單解說一下元宇宙的來源，並指出元宇宙產業重點關注的方向及中長期值得關注的子板塊。

「元宇宙」 概念其實是來自於美國科幻作家尼爾·斯蒂芬森1992年的作品《雪崩》，書中的Metaverse指的是一個平行於現實世界的虛擬數碼城市，用家可以用個人電腦接入，並在其中擁有一個第一人稱的虛擬化身 （Avatar）。而2018年的電影《挑戰者1號》，對於元宇宙的描繪更具代表性，電影中展示了一個通過VR/AR眼鏡、觸覺手套、體感衣、座椅等可穿戴設備，進入三維數位世界 「綠洲」，獲得與現實世界中相似或更優體驗的遊戲世界。因此，在這元宇宙這無限可能的虛擬世界中，白天的你是一個平凡的上班族，收工後卻可以化身拯救世界的大英雄。同一個你如在平行世界中有兩個、或多個不同身份，這就是 「元宇宙」 的可能性。

其實，「元宇宙」 本身沒有標準的定義，但我們認為元宇宙將會是未來20年的下一代互聯網，人將與更聰明的AI或機器人更頻繁地互動，而元宇宙其終極形態將指向人類的數碼化生存，對社會產生深遠的影響之餘，亦會帶來極大的產業終極機遇。因此，在向元宇宙探索和漸進式發展過程中，互聯網、物聯網、AR/VR、智慧可穿戴設備、3D 圖形渲染、AI人工智慧、高性能計算、雲計算等各行各業都將持續出現產品創新的出現及融合，不斷向終極元宇宙靠近，並持續帶來投資機會。

由於 「元宇宙」 只在概念階段，當前時間點很難給出元宇宙的短期受益的股票。但在應用層，我們可能最先看到的突破可能來自于科網巨頭在遊戲、社交、廣告等領域的探索。但中長期看，最具備投資價值的領域仍在頭部公司具有較強技術和市場優勢的關鍵領域，如GPU領域圖形引擎等公司，而VR/AR有望競爭元宇宙核心終端設備，手機和科技硬體公司的硬體基礎和軟體工具創新值得關注。此外，元宇宙基礎設施如雲計算、IDC、5G、低軌衛星等領域優勢公司亦長期受益於數位化進程。而元宇宙增加電力能源消耗，太陽能和儲能領域的探索亦要留意。但是，現時距離終極元宇宙還有較長的發展路徑，亦具有較多不確定性，而元宇宙初期產品往往爭議較大，商業化效果具有較強不確定性，因此投資相關概念亦要做好公司研究及風險管理。

元宇宙產業重點關注方向

元宇宙各受惠板塊及原因