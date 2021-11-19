【有相睇】皓日開售在即　同區淘大花園竟錄蝕讓　代理：連租金計不算蝕

臨近年尾，多家發展商加快推盤，其中恒隆地產（0101）旗下牛頭角道11號新盤「皓日」即將公布首張價單，料最快本月賣樓，但毗鄰的淘大花園錄近期竟錄蝕讓成交。

利嘉閣莊雅璇說，淘大花園M座中層4室，實用面積322平方呎，原則兩房間隔，現改為一房間隔，近日以578萬元易手，實用呎價約17,950元。據了解，新買家於附近工作，故購入上址自住。

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淘大迷你倉大火舊址重建成住宅 正式命名皓日 最細289呎 恒隆：參考啟德、觀塘新盤定價【下一頁】

資料顯示，原業主於2018年7月以584萬元購入上址，持貨3年多，現帳面蝕6萬元，物業期內貶值約1%。不過，代理指，單位於過去3年一直放租，租金收入累計48萬元，若連租金計，原業主未必要蝕。從代理提供的相片可見，單位裝修算企理。

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