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【人幣定存】人民幣定存最高13.88厘 7天速賺近8萬

16:31 2021/11/19

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富邦大加7天人民幣定存息5.08厘、至13.88厘，與南商齊膺高息王。

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自從跨境理財通起航以來，至今剛好一個月，人民幣定期存款的加息戰激鬥連場，且愈演愈烈。近期全方位勇於搶息的富邦，今天（11月19日）突勁加7天短存息5.08厘，從8.8厘加至新息率13.88厘，跟南商看齊膺雙冠王。惟論及存款上限，南商為1,000萬港元，富邦卻是3,000萬港元；若千萬富翁豪擲3,000萬元在後者開立定存，7天可速賺約79,857元。不過，上述兩行皆要求兌換資金，扣除港元兌換為人民幣的買賣差價後，按理大戶最盡仍可賺息逾7萬元。

離岸人民幣7天拆息今天報2.546厘，但市面同期定存息普遍高於拆息，舉中銀香港 （02388） 為例有10厘，建行亞洲及滙豐（HSBC）皆為11厘，恒生 （00011） 達12厘，集友更有12.5厘，在牌面上蝕息搶存。惟大小行同樣要求兌換資金，才享短存最高特惠息。

綜觀全周，3行鬥加息，除富邦外，工銀亞洲昨（18日）亦調升3個月及1年期0.1厘，齊報2.55厘；上商亦加長息。反觀，星展及交銀香港卻減息。

半年人民幣定存  最高息2.8厘【下一頁

另一方面，人行今天來港發行250億元（人民幣，下同）央票，中標息率遠較預期為佳，共接獲734.3億元申購，超購1.94倍，其中3個月期佔100億元。上商研究部主管林俊泓原本料，參考二手市場的3個月期孳息率，料今次中標息率約2.4厘，但實際結果為2.59厘；只較8月時標售稍低1個基點，卻遠比同期美債約0.88厘為高。

此外，人行今天推的1年期央票佔150億元，最高接納息率為2.75厘，跟上次持平，同創今年新高，且較林俊泓預期的2.5厘為高，而相對1年期美債孳息僅0.15厘，人債息高逾兩厘。

再者，新推出央票超購1.94倍為今年第二高，僅次今年初的兩倍，在內房危機重創債市下，幾近零風險的國債反應勝預期。參考同是低風險的定存，3個月及1年最高息皆為2.8厘，高於上述人債的票息，今午離岸人幣3個月拆息為3.1厘，1年期則報3.16厘。

財政部在港增發60億國債【下一頁

另一方面，今年已是人行第4次來港透過金管局旗下債務工具CMU標售相同期限的央票，每次發行額均為250億元。對上一次是8月20日，當時推售250億元中，共接獲730億元申請，超購1.92倍。3個月中標息率是2.6厘，1年是2.75厘，齊升12個基點；而1年期的票息更創今年新高。

至於5月22日標售時共獲681.85億元申購，超購1.7倍，而3個月的票息為2.48厘，1年是2.63厘，分別下跌22及11個基點。今年打頭陣的央票可追溯至2月19日，吸資759.1億元或超購兩倍，3個月票息是2.7厘，1年是2.74厘。

信銀國際回應本報查詢指，中信銀行（國際）自推出「跨境理財通」服務以來成績理想。「南向通」客戶的交易當中，以基金產品較受歡迎，其他交易亦包括存款產品。該行亦收到「北向通」客戶的開戶查詢及申請，客戶反應正面積極。

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