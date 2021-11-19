【比亞迪1211】王傳福：電動車對半導體的需求較傳統車多5至10倍　缺芯致700萬電動車無生產

比亞迪 （01211） 董事長兼總裁王傳福表示，新能源車滲透率從年初的5%至6%，已經上升至上個月的20%左右，汽車電動化帶來百年未有的大變革，產業供應鏈體發生重構，在半導體領域，電動車對半導體的需求相較傳統車對半導體的需求增加5至10倍。但是因為「缺芯」，全球大約700萬左右電動車沒有生產。在新能源轉型的路上，電動車是上半場，智能車是下半場，智能車對半導體的需求更大。

「半導體多年發展，已經形成了相對的供需平衡，今年電動車疊加其他因素，打破了供需平衡。」

明年內地新能源車滲透率或超35%

王傳福指，中國車企提供的電動車產品已經從性能、使用成本等方面全方位超越了傳統燃油車。他預測，今年中國市場新能源車銷量有望破330萬台，明年年底，中國新能源車滲透率將超過35%。

他又指，汽車產業是以製造業為主的產業，未來產業鏈一定會重構，尤其是電池和半導體供應鏈將會迎來巨大的改變。 在電池方面，電池佔整車成本的30%至40%，由於需求暴增，今年電動汽車電池已經出現了供不應求的狀況。

王傳福提到，十幾年前，比亞迪就看到了機會，堅持投入，佈局了電池、電機、電控、工業半導體等領域。比亞迪在電池方面的投入巨大，但今年依舊供不應求，市場需求遠超出了比亞迪的預期。比亞迪DM-i平台車型供不應求，其在手訂單高達20萬台，目前DM-i平台車型的交付期已經長達4個月。

車企未來生存須具備三個質素

他認為，汽車的更迭還有政府的推動，並不只是一個商業行為，相信未來傳統車向電動車的轉換速度，要遠超管理機構的預期。這一轉型有可能在3至5年內實現，企業必須要在這3至5年中要抓住機會，包括比亞迪在內的現有新能源車企，將先分得一杯羹。

「核心技術、精準的戰略方向和快速決策，可能讓企業多一點生存機會。如果不具備這三個素質的話，被淘汰的概率更大。」

戰略佈局方面，王傳福認為，戰略和技術是相輔相成的，技術夠硬，才能在戰略上做出正確的判斷和方向把控。以電池為例，「電池的投入，問題在於技術路線，三元還是磷酸鐵、圓柱還是方形，走錯方向可能導致100億元打水漂，還會浪費三年時間」。

他指，中國是未來全球最具競爭力的電動車市場，這種競爭會催生出一批很有競爭力的車企，潛力巨大。

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