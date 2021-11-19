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【安心出行】消息：政府最快下周四強制食肆堂食使用「安心出行」　富臨敘福樓彈4%

Hot Talk 16:10 2021/11/19

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【安心出行】消息：政府最快下周四強制食肆堂食必須使用安心出行　富臨敘福樓彈4%

現時本港只有B類及C類食肆堂食需要使用安心出行，有本報媒體引述消息指，政府將於最快下星期四於新一輪防疫措施實施時推行，要求A至D類食肆的食客一律要用安心出行，不能再用俗稱「填紙仔」方式登記資料。餐飲股普遍向好，富臨 （01443） 升5%，敘福樓 （01978） 升3.8%，大快活 （00052） 升1%，大家樂 （00341） 升0.4%。

餐飲聯業協會會長估計，強制使用安心出行的措施實施初期，食肆生意額會有短暫影響，但隨絕大部分人都已下載安心出行，相信市民會逐漸適應，若當局容許食肆延長營業時間，更會有助聖誕新年期間生意額。

內地研港人回內地「安心出行」轉「健康碼」【下一頁】

黃家和表示，業界早前向政府提出3項要求：（1）如果有顧客出示假的安心出行二維碼，當局可彈性處理食肆責任問題；（2）延長餐廳營業時間；（3）放寬每枱1.5米的距離限制。

料A類及B類餐廳會逐漸被淘汰

黃家和指，目前A類食肆佔的比例相當少，B類食肆有約1.1萬間，C類及D類食肆超過5000間，相信強制使用安心出行後，會有不少B類食肆改做C類，A類及B類餐廳會逐漸被淘汰。

相關文章：【中港通關】中港據報將於12月初有限度通關　零售股未見炒作

相關文章：【香港通關】林鄭：中港通關進展良好、正洽熔斷機制　林正財：明年中才有望與國際通關　

 

港股 FAIRWOOD HOLD（00052） 敘福樓集團（01978） 健康碼 大家樂（00341） 餐飲 安心出行 QR Code 黃家和

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