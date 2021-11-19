CCL錄29周以來最大升幅　報188.34點　港九樓價齊升　新界稍回軟

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）報188.34點，按周升1.22%，升幅29周以來最大。而以分區計，本周指數錄兩升兩跌，港島CCL_Mass報195.73點，按周升4.76%，升幅124周以來最大，並結束2周連跌；九龍CCL_Mass報182.19點，按周升0.55%，升幅10周以來最大。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，早前《施政報告》利好新界兩區樓價率先企穩，今周港九市區樓價出現明顯反彈。新界西CCL_Mass報178.09點，按周跌0.08%，結束2周連升，但指數仍為歷史第4高。新界東CCL_Mass報199.28點，按周跌0.98%。黃良昇指，新界兩區樓價輕微回軟，但受惠於北部都會區利好消息，新界西CCL_Mass近5周持續於177點以上高位企穩，新界東CCL_Mass連續6周企穩200點水平。

其他指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass最新報190.35點，按周升1.22%。CCL（中小型單位）報188.29點，按周升1.08%。CCL_Mass及CCL（中小型單位）的升幅均為16周以來最大，兼齊終止7周連跌。

此外，CCL（大型單位）報188.62點，按周升1.97%，升幅26周以來最大，連升3周共3.20%。黃良昇表示，美國宣佈減買債之前，CCL四大整體指數齊單周顯著反彈，樓價有止跌回穩的跡象。展望樓價短期內找到支持，並於高位企穩。

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